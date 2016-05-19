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"أوباما" و"أردوغان" يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا وكيفية هزيمة "داعش"

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"أوباما" و"أردوغان" يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا وكيفية هزيمة "داعش" "أوباما" و"أردوغان" يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا وكيفية هزيمة "داعش"
قال البيت الأبيض فى بيان، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تحدث هاتفيا أمس الأربعاء، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن الحرب فى سوريا والجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن أوباما أشار إلى أهمية التعاون الدولى للحفاظ على وقف العمليات القتالية فى سوريا وإحراز تقدم بشأن انتقال سياسى فى البلاد من خلال التفاوض.

وبيّن البيت الأبيض، أن الزعيمين اتفقا على أهمية مواصلة الجهود لإضعاف وهزيمة داعش وشل قدرة التنظيم المتشدد على تنفيذ هجمات فى تركيا وأوروبا وأماكن أخرى.
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