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محافظ سوهاج يشهد اليوم مؤتمر "تحسين فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى"

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محافظ سوهاج يشهد اليوم مؤتمر "تحسين فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى" محافظ سوهاج يشهد اليوم مؤتمر "تحسين فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى"
قالت عبلة الهوارى رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة بسوهاج وعضو مجلس النواب، إن الجمعية سوف تعقد اليوم الخميس بالتعاون مع مجلس السكان الدولى المؤتمر الافتتاحى لمشروع تحسين فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى الممول من هيئة فورد والذى يتناول المساهمة فى الجهود القائمة لتحقيق العدالة والإنصاف فى الالتحاق بالتعليم العالى، بما يؤدى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

وأضافت الهوارى أن المؤتمر يهدف الى توفير وتقديم الدعم اللازم للطلاب ووضع استراتجيات جديدة ومبتكرة لتوفير سبل الدعم المستدامة لهؤلاء الطلاب.


>- إنشاء مقر لإدارة سوهاج التعليمية بشارع أسيوط بتكلفة مليون و650 ألف جنيه
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