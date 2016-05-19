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دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالزهايمر

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دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالزهايمر دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالزهايمر
ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، وفقا لدراسة أجراها باحثون من كلية العلوم الصحية فى جامعة كنتاكى بالولايات المتحدة، أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم فى أى سن تجعل العقل شبابا وتجنب الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من الخرف قد يواجهون فقدان الذاكرة وصعوبات فى التفكير.

واكتشف الباحثون فى هذه الدراسة وجود علاقة إيجابية بين ممارسة الرياضة وتدفق الدم إلى مناطق فى المخ، وهذه الخطوة الأولى المهمة التى تدل على أن النشاط البدنى يحسن من تدفق الدم إلى الدماغ وتحمى من الإصابة بالخرف والزهايمر.

وحسب التقرير فأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون حياة الخمول، خاصة الذين لديهم استعداد وراثى لمرض ألزهايمر، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وقال الباحث "ناثان جونسون"، من كلية العلوم الصحية من جامعة كنتاكى فى الولايات المتحدة، إن الدراسة أجريت على ثلاثين من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 59-69 وتم تقييم اللياقة البدنية وإجراء موجات فوق الصوتية للقلب ومسح الدماغ، أظهرت النتائج أن تدفق الدم إلى المناطق الحساسة من الدماغ ووصول الأكسجين كان بشكل أفضل لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، ووجد أن ممارسة الرياضة بانتظام فى أى سن تجعل العقل شباب، لأنها تقلل فرص التعرض للإصابة بتصلب الشرايين.


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