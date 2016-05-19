وزير الصحة: دور كبير لمكتب صحة الخليج في المنظومة الصحية لدول المجلس

أعرب وزير الصحة رئيس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن تقديره لدور المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بالخليج في المنظومة الصحية الخليجية ومؤكدا على استمرارية العطاء والتطوير وتعزيز كافة البرامج العلمية والصحية الهادفة والناجحة موجهاً المدير العام للمكتب التنفيذي ومنسوبيه بذل المزيد من الجهود الفاعلة والعمل المنهجي المثمر البناء وقال "الربيعة" خلال زيارته امس للمكتب التنفيذي بالرياض امس إن ما حققه هذا المكتب من إنجازات وعطاءات معروفة لدى الجميع نحو الرقي والتجويد والتطوير في قطاع الخدمات الصحية على مستوى دول مجلس التعاون وأن جميع البرامج الموجودة الآن ليست ببعيدة عنا وما أشاد به جميع الأخوة في وزارة الصحة السعودية عن هذه النشاطات لهو محط أنظارنا جميعا. من جهته قال د. توفيق خوجة عن ترحيبه بصاحب المعالي وزير الصحة وصحبه على هذه الزيارة الميمونة لمقر المكتب التنفيذي، إن هذه الزيارة تأتي ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي يحتفل بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشاء هذا الصرح الخليجي عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء حقق خلالها العديد من المنجزات والعطاءات التي ساهمت بكل جلاء في تعزيز وتوطيد أواصر التعاون الصحي الخليجي المشترك، وبين أن هذه الزيارة نقطة تحول كبيرة في تاريخ عمل هذا المجلس لمواصلة مسيرة البناء.