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6 إسعافات أولية للنجاة من "اختناقات المترو".. تعرف عليها

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6 إسعافات أولية للنجاة من "اختناقات المترو".. تعرف عليها 6 إسعافات أولية للنجاة من "اختناقات المترو".. تعرف عليها
"أنا حاسس إنى هتخنق" آخر كلمة ممكن تسمعها من شخص لدى إصابته بحالة اختناق داخل عربات المترو، نتيجة نقص الأكسجين.. "اليوم السابع" يساعدك لتتعلم كيف تنقذ أى حد جنبك فى المترو أصيب بحالة اختناق نتيجة الزحمة وقلة الأكسجين.

وقال الدكتور محمود عمرو، مدير مركز السموم، إن هناك 6 خطوات لإنقاذ أى شخص يمكن أن يختنق بالمترو، مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وعن الخطوات الخاصة بإنقاذ المختنق:
>1- منحه مساحة فارغة حوله، بحيث يتم إبعاد المتواجدين حوله كنوع من عملية التهوية.
>2- وضعه على الأرض مسترخيا حتى يمكن للأكسجين الوصول إلى المخ.
>3- إعطاؤه كوبا من الماء لتقليل درجة حرارة الجسم لتقليل حاجة إلى الأكسجين.
>4- وضع الماء على الأطراف والرأس والأرجل لنقص حرارة الجسم أيضا.
>5- فك "الكرافتة" إذا كان المختنق رجلا يتردى بدلة، أو فك الحجاب إذا كانت السيدة محجبة.
>6- فك حذاء المختنق لتحرير قدميه من السخونة الناتجة عن الحذاء.

- انتبه.. ارتفاع الحرارة يعرض كبار السن والحوامل والأطفال للاختناق بالمترو
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