تسمم 8 أشخاص بينهم 3 أطفال لتناولهم "فراخ مشوية" وكفتة بكفر الشيخ

أصيب 8 أفراد بالتسمم الغذائى بينهم 3 أطفال، لتناولهم وجبة من مطعم شهير بمدينة كفر الشيخ، وتلقوا الإسعافات الأولية بمستشفى دسوق العام.

قال مصدر بمستشفى دسوق العام، إن المستشفى استقبل 8 أفراد لإصابتهم بأعراض التسمم مثل القىء والإسهال، وتبين تناولهم وجبات فراخ مشوية وكفتة من مطعم شهير بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف أنه تم حجز 3 أطفال منهم بالمستشفى، لتلقي العلاج، وأجريت الإسعافات الطبية للباقين، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من شفائهم، مؤكداً أن بعض المصابين حرروا محضرًا بالواقعة.

بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن مدرسة فى كفر الشيخ