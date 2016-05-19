تسمم 8 أشخاص بينهم 3 أطفال لتناولهم "فراخ مشوية" وكفتة بكفر الشيخ

أصيب 8 أفراد بالتسمم الغذائى بينهم 3 أطفال، لتناولهم وجبة من مطعم شهير بمدينة كفر الشيخ، وتلقوا الإسعافات الأولية بمستشفى دسوق العام.إعلان - Ads إعلان - Ads
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قال مصدر بمستشفى دسوق العام، إن المستشفى استقبل 8 أفراد لإصابتهم بأعراض التسمم مثل القىء والإسهال، وتبين تناولهم وجبات فراخ مشوية وكفتة من مطعم شهير بمدينة كفر الشيخ .
وأضاف أنه تم حجز 3 أطفال منهم بالمستشفى، لتلقي العلاج، وأجريت الإسعافات الطبية للباقين، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من شفائهم، مؤكداً أن بعض المصابين حرروا محضرًا بالواقعة.
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