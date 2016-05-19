ضبط موظف بهيئة الآثار فى المنيا بحوزته 159 ألف دولار بقصد الاتجار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط مراقب أمن بهيئة الآثار وبحوزته كمية كبيره من الدولارات والمبالغ المالية بالجنيه المصرى "مزيفة" بقصد الاتجار.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "محمد .ف"،46 سنة، مراقب أمن بهيئة الآثار من ملوى وبحوزته 159 ألف و100 دولار، بالإضافة إلى 2900 جنيه مصرى مزيفة بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1965 لسنة 2016 إدارى قسم ملوى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال حملة شنتها مديرية أمن المنيا، من ضبط 54 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 7 بندقيات آلية و24 بندقية خرطوش و23 فرد خرطوش، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض علي النيابة.

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