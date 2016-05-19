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بالفيديو: بلقيس تقدم رائعة أنغام "على فكرة" . هل تفوقت عليها؟

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الأربعاء 18-05-2016 23:58

تخطت المطربة اليمنية الأصل بلقيس مرحلة تقديم أغنيات مطربات أخريات بعدما صارت نجمة لها عشاقها، ولكنها في أوقات "روقان البال" لا تشغل نفسها بحسابات المنافسة، وتقدم لجمهورها عبر حسابها الموثق بموقع انستقرام "كنوز الغناء العربي" وآخرها مقطع لرائعة المطربة المصرية أنغام "على فكرة" باللهجة الخليجية.

بلقيس قدّمت الأغنية عبر مقطعين متتالين، وعلقت على الأول قائلة: "أغنيةً "على_فكرة " انا لما استكن ومزاجي يكون عالي تطلع مني أغاني نارية قديمة".
وعلق المتابعون بالتوقف عند إحساس بلقيس المرهف، ولكن أكثر من معجب أشار إلى وجود أخطاء في نطق بعض الكلمات، وطالبوها بإعادة تقديم الأغنية كاملة عبر موقع يوتيوب، لأنّ أنغام توقفت عن تقديمها في حفلاتها الفنية.

يذكر أن أغنية على فكرة من كلمات الشاعر سعود بن عبد الله، ومن ألحان فيصل، ومن توزيع زوج أنغام السابق فهد، وصدرت ضمن ألبوم عمري معاك.

المقطع الأول بصوت بلقيس

المقطع الثاني

الأغنية الأصلية بصوت أنغام

 

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