لحن لوالد ماجدة الرومي في حفلها بمصر

بدأت الفنانة ماجدة الرومي بروفات حفلها في مصر والمقرر أن يقام تحت سفح الأهرامات يوم الجمعة القادم 20 مايو وتتبرع فيه ماجدة بأجرها لبناء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان.

وبالاتفاق بين المايسترو نادر العباسي وماجدة الرومي سيتم عزف لحن لوالدها حليم الرومي كما ستغني ماجدة أغاني لأول مرة خلال حفلها القادم الذي يشارك فيه حوالي 100 عازف ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في الـ 7ونصف مساء وتغلق في الـ9 مساء.

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