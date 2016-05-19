أحمد فهمي يشكو من جشع تجار السيارات فهل ينضم لحملة "خليها تصدي"؟

خرج النجم المبتسم دوما أحمد فهمي عن هدوئه، بعدما تعرض لأزمة كبرى أثناء الاتفاق النهائي على شراء سيارة حديثة، حيث فوجئ بفرض التجار زيادة على السعر المعروف تقارب 100 ألف جنيه، وكتب للمرة الأولى عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك مطالبا بتفعيل قانون حماية المستهلك وبلغ انفعاله حد وصف ما يحدث في مصر الآن بالعبث!!

المطرب والممثل أحمد فهمي لمس غضبه قبولا عاما من متابعيه ، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق بسبب جشع التجار والزيادة غير المسبوقة في سعر صرف الدولار، وقال: يعني ايه تجار العربيات فجأة يقرروا يحطوا over price علي عربيه ١٠٠ الف جنيه ! هو مافيش قانون لحماية المستهلك و الأسعار !! ‫ثم دشن هاشتاق عبر الفيس بوك بعنوان عبث‬.

جمهور فهمي طالبه بالانضمام لحملة كبرى تم تدشينها مطلع مايو الجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوان "خليها تصدى" وتستهدف مقاطعة شراء السيارات الحديثة بسبب مغالاة الوكلاء والموزعين في الأسعار، وتشجيع شراء السيارات المستعملة.

ترى هل يرضى أحمد فهمي بشراء سيارة مستعملة ويتنازل عن حلمه بشراء سيارة جديدة؟

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