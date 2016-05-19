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اللاعب الالماني أوزيل يتفقد أوضاع اللاجئين في مخيم الزعتري

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الخميس 19-05-2016 01:26

أجرى نجم الألماني وفريق أرسنال مسعود أوزيل، زيارة لمخيم الزعتري للاجئين في الأردن.

وتجول اللاعب اللاعب الشهير في المخيم وأطلعه المسؤولون في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين على أوضاع اللاجئين والظروف التي يتعاملون معها.

وأشار محمد زعبي، وهو مدرب في كرة القدم، إلى أن زيارة أوزيل تكشف اهتمام نجوم الكرة أمثاله بأوضاع اللاجئين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

يشار الى ان أوزيل ساعد المنتخب الألماني على الفوز بكأس العالم لكرة القدم في عام 2014 ، وهو ضمن 27 لاعبا اختيروا ضمن المنتخب الألماني المشارك في بطولة يورو 2016.

 

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