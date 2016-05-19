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ترامب يؤكد: ثروتي تفوق الـ 10 مليارات دولار

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الخميس 19-05-2016 01:40

أكد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد Donald Trump، في بيان له أن ثروته تفوق الـ 10 مليارات دولار أي مرتين أكثر من تقديرات مستقلة.

وقال الملياردير إنه أودع لدى اللجنة الانتخابية الاتحادية تصريحه المالي الشخصي وهي وثيقة يتعين على المرشحين للانتخابات الاتحادية تقديمها بغرض إحصاء الشركات، التي لديهم فيها تفويضاً أو مصالح وأيضاً أرصدتهم وديونهم.

المبالغ الدقيقة لا تظهر في هذه الاستمارة ما يجعل من المستحيل تقديم تقديرات مستقلة لثروة المرشح الصافية.

وقال ترامب في بيانه: "لقد أودعت تصريحي المالي الشخصي وأنا فخور بأنه الأضخم في تاريخ اللجنة الانتخابية الاتحادية"، مشيراً إلى أنه لم يطلب تمديداً في أجل تسليم الاستمارة بخلاف الديمقراطي بيرني ساندرز Bernie Sanders.

وعلق: "هذا هو الفارق بين رجل أعمال والسياسيين الغير أكفاء والمعتادين على اللغو".

وكان ترامب أودع في يوليو لائحة تضم 500 شركة وأعلن عن دخل قيمته 362 مليون دولار في 2014.

وفي استمارة هذه المرة صرح بدخل قيمته 557 مليون دولار دون أن يؤكد أن المبلغ يغطي 2015.

وكتب فريق ترامب في البيان: "ثروة ترامب الصافية زادت منذ تصريحه الأخير في يوليو 2015. وحالياً الثروة الصافية لترامب تفوق 10 مليارات دولار".

ومن جانبها، أشارت تقديرات فوربس إلى أن ثروة ترامب تبلغ 4.5 مليارات دولار.

 

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