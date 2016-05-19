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مقتنيات الراحلة مارلين مونرو تجوب العالم

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الخميس 19-05-2016 02:26

تجوب مقتنيات عائدة للنجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو Marilyn Monroe العالم اعتباراً من الأسبوع المقبل قبل مزاد تاريخي ينظم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مارتن نولان، المدير العام لدار "جوليينز اوكشينز" للمزادات: "هو من أهم المزادات حول مارلين مونرو. هذه المجموعة المنوعة تعطي لمحة جميلة جداً عن أسطورة سينمائية".

وأكد بيان الدار أنها أوسع مجموعة من المقتنيات البسيطة العائدة إلى مارلين مونرو تعرض في مزاد. ومن القطع المعروضة حقيبة يد صغيرة ورسوم بقلم الرصاص ودفتر شيكات وإيصالات سيارات أجرة، وتفاصيل ما أنفقته في العام 1962 سنة وفاتها.

وتعرض هذه المقتنيات اعتبارا من الأربعاء المقبل في لندن لمدة شهر قبل أن تمضي شهراً آخر في أيرلندا، وتسافر على متن السفينة "كوين ماري 2" بين محطات أخرى.

وستعرض هذه القطع للبيع في مزاد يقام في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب مجموعة من القطع والملابس التي ارتدتها في أفلام من بينها الفستان الأسود اللماع في فيلم "some like it hot"، وقميص ضيق أخضر وبني ارتدته في فيلم "Bus Stop"، وأقراط للأذنين متدلية وضعتها في فيلم "how to marry a millionaire".

 

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