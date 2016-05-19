د. الغامدي لــ«الرياض»: خمسة مستشفيات جديدة تدخل الخدمة قريباً ونعاني من ندرة التخصصات الدقيقة

كشف مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة د. عبدالعزيز الغامدي، عن جاهزية عدد من المستشفيات للدخول في الخدمة قريباً ومنها مستشفى شمال الرياض، والبرج الثاني بمدينة الملك سعود الطبية، وبرج النساء والولادة بمستشفى الملك فيصل بالطائف، ومستشفى المدينة المنورة العام، ومستشفى المخواة بمنطقة الباحة، مبيناً أن هذه المشروعات حققت نسب عالية في الإنجاز وبقى اعتماد تكاليف تجهيزها وبرامج تشغيلها.

وأضاف أن وزارة الصحة تشغًل حالياً 274 مستشفى تتراوح سعتها من 50 سريرا إلى أكثر من 500 سرير منتشرة في مدن ومحافظات المملكة، وبإجمالي أسرًة يبلغ 41.667 سرير، بمعدل 1.9 سرير لكل الف مواطن وأن الهدف الذي تسعى له الوزارة هو الوصول إلى معدل تشغيل 2.7 سرير لكل الف مواطن بعد إنجاز المشروعات الحالية والمشروعات التي لازالت في طور البدء في تنفيذها.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة أن السعة السريرية لمستشفى شمال الرياض تبلغ 300 سرير، بينما تبلغ السعة السريرية للبرج الثاني بمدينة الملك سعود الطبية 500 سرير، كما تبلغ طاقة برج النساء والولادة بمستشفى الملك فيصل بالطائف 300 سرير، وتبلغ سعة مستشفى المدينة المنورة العام 500 سرير، وأخيراً مستشفى المخواة في منطقة الباحة بسعة 200 سرير.

وبيَن د. الغامدي على هامش فعاليات الملتقى الخامس لمراكز ووحدات السكر تحت شعار "الوقاية والتحكم في مضاعفات السكر"، أن مشكلة المستشفيات الحالية تكمن في القوى العاملة في بعض التخصصات الدقيقة وذلك ليس لعدم وجود وظائف شاغرة، بل لقلة الكوادر الطبية المتخصصة عالمياً، مع العلم أن الوزارة وضعت رواتب وبدلات مغرية وأوفدنا لجان توظيف للكثير من البلدان.