100 طالبة يتممن دورة الإسعافات الأولـيـة في جـامعـة نـورة

أتمت 100 طالبة من طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة (منقذ القلب - الأسعافات الأولية - الإنعاش القلبي الرئوي ) وحصلن على شهادات معتمدة من جمعية القلب الأمريكية(American Heart Association) وبطاقة عضوية مدتها سنتين، وكتاب دورة الإسعافات الأولية التاسعة، التي قدمتها عضو جمعية القلب الأميركية منار النويصر ضمن البرامج المتخصصة الموجهة إلى طالبات النادي الاستشاري في السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة واعتمادها من الأكاديمية التخصصية للتدريب الطبي وجمعية القلب الأمريكية.

وقد هدفت الدورة لتدريب أكبر عدد من المسعفات المؤهلات من خلال تزويدهن بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهن من تقديم المساعدة والإسعاف الأولي داخل الجامعة وخارجها، على مدار الفصل الدراسي الثاني بواقع ثماني ساعات تدريبية للدورة الواحدة في البرنامج الذي يأتي حسب أهداف العمادة ورسالتها التي تعمل على بناء شخصية الطالبة المعرفية والمهارية والقيمية لتتمكن من مواكبة متطلبات الجامعة عن طريق تفعيل شراكات استراتيجية وتوظيف أمثل لأحدث التقنيات.