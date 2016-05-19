أمير الرياض يثمن لمدير مرور الأفلاج متابعته الميدانية

آل حسين يسلم العقيد السهلي خطاب الشكر

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لمدير مرور محافظة الأفلاج العقيد سلطان بن مشنان السهلي على الجهود الموفقة التي قام بها السهلي في مجال عمله منذ تعيينه مديراً لشعبة مرور محافظة الأفلاج وما يقوم به من متابعة ميدانية في المناسبات والعطل الرسمية وتفانيه في مجال عمله ,وكذلك لما تحقق من نتائج للحملات المرورية لضبط المخالفين لنظام المرور بالمحافظة . جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه من سمو أمير منطقة الرياض سلمه نيابة عنه محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين ,في مكتبه وذلك بحضور عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية .

وعبر العقيد السهلي عن بالغ شكره وتقديره لأمير الرياض على هذا التقدير الذي سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي .