المحكمة العليا تصادق على حكم القتل قصاصاً لقاتل المواطن المحيميد في جريمة الثمامة

صادقت المحكمة العليا على حكم القتل قصاصاً بحق قاتل المواطن عادل بن سليمان المحيميد, في الجريمة التي وقعت أحداثها في الثمامة في شهر محرم من عام 1434هـ.

وأوضح وكيل أسرة المحيميد في القضية المحامي ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين عبدالله الفلاج « للرياض» أنه بموافقة المحكمة العليا على الحكم تكون إجراءات التقاضي قد انتهت, وفيما يخص التنفيذ فالذي يحدده هي الجهات التنفيذية كما نصت عليه الأنظمة.

وحول تأخر الحكم أكد الفلاج أن إجراءات التقاضي في مثل هذه القضايا تطول نظراً لتعدد درجات التقاضي فيها, فقضايا القتل تنظر من محكمة الدرجة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا, بالإضافة إلى أن التحقيقات أخذت وقتاً طويلاً.