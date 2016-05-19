سيف بن زايد: محمد بن راشد قائد التميز الحكومي

تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأنه قائد التميز الحكومي، الذي أدخل نموذج التميز في القطاع، وكان كعادته من السباقين في ذلك.

جاء ذلك في رسالة سموه التي نقلها العقيد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية خلال ندوة «منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.. الرؤية والتطبيق» التي نظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للمجلس التنفيذي لحكومة دبي ضمن سلسلة الندوات والملتقيات الحوارية المعرفية لعام 2016، يوم أمس في فندق أبراج الإمارات بحضور أكثر من 600 موظف من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

تميز

وتطرق بن دلموج إلى تجربة وزارة الداخلية في تطبيق التميز ودور حكومة أبوظبي وحكومة دبي في دعم هذا المجال وكيف استطاعت الداخلية بالتعاون مع كافة القطاعات والدوائر في حكومة دبي الاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال وتقدم بالشكر لهم على فتح كل أوجه التعاون ونقل الخبرات في مجال التميز المؤسسي، ثم تحدث عن تطبيق وزارة الداخلية لمنظومة الجيل الرابع والتي تسعد الوزارة بمشاركة جميع الدوائر بهذه التجربة وكيف استطاعت وضع الخطط والبرامج لضمان نجاح التطبيق.

وتقدم الظاهري بالشكر لمكتب رئاسة مجلس الوزراء وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على إتاحة الفرصة لوزارة الداخلية للمشاركة في نقل الخبرات وتبادل المعارف.

جلسة حوارية

وسلط مديرو عموم دوائر حكومية في دبي في جلسة حوارية عقدت خلال الندوة الضوء على الخطوات العملية التي تم اتخاذها بشأن تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز، حيث تم تشكيل فرق عمل ووضع الخطط اللازمة للتطبيق.

وبداية أوضح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهدف من تطبيق المنظومة الريادة وتحقيق أفضل النتائج وصولاً إلى الرقم واحد.

مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل للتطبيق وشكلت فرق عمل تعمل على تعزيز ريادة الهيئة وتميزها وتحقيقها للتنافسية العالمية، وطلبت من رؤساء الفرق مراجعة نقاط التحسين في تقديم الخدمات.

وأضاف إن تميز أي جهة يرتبط بالمؤشرات والنتائج والهيئة تطبق مؤشرات عالمية ومبادرات ريادية يدخل فيها عنصرا الإبداع والابتكار.

ومن جهته أوضح الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية، إن الدائرة دخلت الدورة الماضية في جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز واستطاعت خلال فترة وجيزة توثيق إجراءاتها مع متطلبات البرنامج، لافتا إلى أن الدائرة مستعدة لتطبيق المنظومة وتحقيق أهدافها ومرتكزاتها.

من جانبه أشار أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إلى أن التحول إلى منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي يعتبر نقلة نوعية في الأداء ودفعة قوية نحو التميز، لافتا إلى أن جمارك دبي جاهزة لتطبيق هذه المنظومة ووضعت خطتها الاستراتيجية 2016-2021 وتتضمن مؤشرات أداء وأهداف وتم تشكيل فريق عمل داخلي لتحديد المهام والواجبات المطلوبة في المرحلة المقبلة، ولدينا خبرات تراكمية في تقديم أرقى الخدمات على مستوى جميع دوائر حكومة دبي.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطمح إلى تحقيق الرقم واحد للتميز على مستوى العالم وتطبيق هذه المنظومة هو تحد كبير وهذا نموذج إماراتي للتميز يجب أن تصدره الدولة، ونحن في الدفاع المدني بدأنا مع وزارة الداخلية بتطبيق المنظومة وتم تشكيل الفرق لتحقيق مؤشرات المنظومة التي تركز على المخرجات والعمل على المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: في 2004 كانت الإسعاف تقدم خدمة نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات واليوم نقدم 23 خدمة إسعافية تخصصية، ونحن جاهزون لتطبيق كل المتطلبات الخاصة بمنظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي.

وأوضح حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير بهيئة تنمية المجتمع، أن الهيئة بدأت العمل على تطبيق المنظومة منذ بداية العام الجاري من خلال تحديث خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع خطة دبي 2021، ونركز على قياس النتائج وتحقيق التميز من خلال المؤشرات بما يتوافق مع أهداف وغايات هذه الخطة.

التوجهات والمبادئ

وفي محاضرة حملت عنوان «منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.. التوجهات والمبادئ» قدّمتها المهندسة مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حيث قالت، إن منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع، تجسد تطور ونضج تجربة العمل الحكومي في الإمارات، فهي تركز على النتائج والارتقاء بالعمل الحكومي وفق رؤية مستقبلية مبتكرة.

وأضافت يسعدنا التعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومع جميع برامج التميز في دولة الإمارات، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتضافر الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال، ما ينعكس على حياة الناس ويحقق أعلى درجات السعادة للمجتمع.

وأشارت إلى أن منظومة التميز الحكومي هي الأولى من نوعها في العالم التي تركز على نتائج الجهات وفقاً للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية، وتحفز الجهات على مواكبة التطورات، كما تركز على ضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة، والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، واستدامة النتائج على المدى الطويل.

تجربة «الداخلية»

واستعرض المقدم الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي مدير إدارة التميز المؤسسي في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية خلال محاضرة حملت عنوان «تجربة وزارة الداخلية في تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي» تجربة الوزارة لعملية التطبيق الفعلي على أرض الواقع لمنظومة الجيل الرابع. وأكد أن الداخلية تعد أولى الوزارات الاتحادية تطبيقاً للمنظومة وذلك يأتي من منطلق حرص القيادة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية بالتطبيق الأمثل لضمان استدامة التميز في الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى درجات التميز يأتي من خلال السعي إلى التعرف على تحليل الفجوات والاستفادة من نتائج التحليلات الداخلية والخارجية، وتحديد المتطلبات على الصعيد الاستراتيجي وعلى صعيد المتعاملين الداخليين والخارجيين والشركاء الاستراتيجيين.

حكومة دبي

وقدم الدكتور زياد الكحلوت مستشار الجودة والتميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز محاضرة بعنوان «حكومة دبي - منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي» قدم فيها شرحاً لآلية تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي في دبي، والتي ترتكز على أربعة محاور هي أولاً: التكامل والتنسيق الكامل لطريقة عمل جميع الجهات المعنية بتطوير الأداء وتحسين الخدمات في إمارة دبي، ثانياً: التنسيق والتكامل لفئات وآلية تكريم في جوائز المنظومة لمنع الازدواجية والتكرار، ثالثاً: تطبيق معايير جديدة لفئة الجهة الحكومية الرائدة تتضمن ثلاثة محاور هي تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، رابعاً: تبني آلية تقييم جديدة تضمن تقييم القدرات والنتائج المؤسسية بالتركيز على الكفاءة والفاعلية والعمل التخصصي للجهة الحكومية ومدى قدرتها على تحقيق الريادة للإمارة والدولة على مستوى العالم.

رؤية

ثمن عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إقبال الجهات الحكومية على تطبيق معايير التميز ضمن خططها وخدماتها المقدمة وقال: رؤيتنا واضحة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً باتجاه تطبيق منظومة الجيل الرابع في حكومة دبي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث نشهد إقبالاً كبيراً من الجهات الحكومية في الإمارة لمعرفة تفاصيل تطبيق هذه المنظومة، حرصاً على تحقيق الهدف المرجو وهو الوصول بإمارة دبي إلى المراكز الأولى عالمياً.

سعادة

ألقى الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز كلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية الندوات المعرفية التي ينظمها البرنامج في تعزيز ثقافة التميز وقال: بقدر ما نهدف من خلال عملنا في البرنامج على تحقيق رضى المتعاملين وسعادة المواطن والمقيم والزائر، فإننا في الوقت نفسه نحرص على تحقيق رضى الموظفين وسعادتهم من خلال تأهيلهم بالشكل المعرفي والتوعوي النموذجي.

وأكد أن الهدف من هذه المنظومة وغيرها من برامج وأساليب التقييم للأداء الحكومي هو تحقيق ريادة الإمارات وتفوقها وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

تفعيل

ناقش اجتماع لجنة القيادة العليا الخامس بشرطة رأس الخيمة، تفعيل فريق منظومة الجيل الرابع على مستوى المنطقة الأمنية بالإمارة. وترأس الاجتماع، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور نائب القائد العام، والمديرين العامين ومديري الإدارات المعنيين، وكافة الأعضاء.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان، على ضرورة تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية، ومبادراتها في مجال التطوير والتحسين المستمر، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي، وبمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للجمهور على مستوى القطاع الأمني بالإمارة، ووفق أفضل الممارسات المطبقة والمنفذة على مستوى الوزارة. رأس الخيمة – البيان