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قائد إشبيلية: العزيمة والروح هما سر نجاح هذا الفريق

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قائد إشبيلية: العزيمة والروح هما سر نجاح هذا الفريق قائد إشبيلية: العزيمة والروح هما سر نجاح هذا الفريق

(إفي): أكد قائد فريق إشبيلية الإسباني، خورخي أنوخار 'كوكي'، اليوم عقب تتويج فريقه باللقب الثالث على التوالي، الخامس في تاريخه، لدوري أوروبا لكرة القدم إثر فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (3-1)، أن "العزيمة والروح هما سر نجاح هذا الفريق" وهو ما "عاد لإظهاره اليوم".

وقال اللاعب، الذي سجل هدفين في مباراة اليوم، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "لقد عانينا كثيرا طيلة هذا الموسم، وفقدنا العديد من اللاعبين المهمين بداعي إصابات طويلة، وهو أسوأ شيء في كرة القدم. وكان علينا اليوم القتال من أجلهم جميعا، وهو ما تحقق".

وأهدى المدافع المدريدي الفوز "التاريخي" لجماهير الفريق و"لكل من دفع الأموال من أجل الحضور لمدينة بازل ومؤازرة الفريق".

وأردف "لا يهمني اختياري رجل المباراة ولكن الأهم هو الفريق والفوز الذي حققناه. لقد قدم إشبيلية موسما تاريخيا وعلى الجميع أن يستمتع بهذه اللحظة".

وبهذا التتويج، يحفر إشبيلية اسمه في تاريخ هذه البطولة بعدما حقق رقمين قياسيين بالتتويج باللقب للعام الثالث على التوالي والخامس في تاريخه بعد أعوام (2006 و2007 و2014 و2015 و2016)، وهو اللقب الثالث على التوالي أيضا للمدرب أوناي إيمري الذي يعتبر الأول بين المدربين الذي يحقق هذا الإنجاز.

وسيتواجد الفريق الأندلسي في نهائي كأس السوبر للعام الثالث على التوالي والذي سيكون إسبانيا خالصا أيضا، حيث سينتظر على ملعب "ليركندال" بمدينة تروندهايم النرويجية يوم 9 أغسطس/آب المقبل الفائز من مواجهة نهائي دوري الأبطال التي ستقام يوم 28 مايو الجاري وستجمع قطبا العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو مدريد على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

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