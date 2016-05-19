جاميرو: يا لها من ليلة تاريخية

(إفي): أكد مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، الفرنسي كيفين جاميرو، اليوم عقب تتويج فريقه باللقب الثالث على التوالي، الخامس في تاريخه، لدوري أوروبا لكرة القدم إثر فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (3-1)، أن هذه "الليلة تعتبر تاريخية" بالنسبة لهم.

وقال اللاعب، الذي سجل هدف التعادل في مباراة اليوم، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "لقد سجلت هدفا من أجل فريقي، هدف التعادل، جماهيرنا عظيمة للغاية. هذا حدث تاريخي وتمكنا من دخول تاريخ المسابقات الأوروبية".

في الوقت الذي أبرز فيه زميله سرخيو إيسكوديرو أن هذا هو لقبه الأول معه وأن إشبيلية "عاد كبطل من جديد" ولهذا فهو "اليوم الأسعد" في حياته.

وقال في تصريحاته من ملعب المباراة "شكرا للجماهير ولهذا الفريق الذي عاد بوجه البطل. كان علينا الدخول بقوة بعد الشوط الأول وكنا نعلم أنه يتوجب علينا القتال من أجل الفوز باللقب وهو ما حققناه".

ومن جانبه، أعرب حارس الفريق ديفيد سوريا عن سعادته الكبيرة باللقب الخامس في تاريخ هذا النادي والأول في مسيرته "يجب أن نستمتع بهذه اللحظة ومن ثم الاستعداد لمباراة نهائي الكأس يوم الأحد، التي يجب أن نفوز بها".

وأردف "لم أتخيل هذا الأمر ولا حتى في أحلامي. ولا يمكنني وصف جماهير إشبيلية بأي كلمات".

وقال المدير الرياضي بالنادي، رامون رودريجيز، إن الأمر "مذهل للغاية" وأن "الكلمات نفدت" من أجل وصف ما يشعرون به "هذا إنجاز صعب للغاية ولكنه في ذات الوقت كبير. خمس ألقاب شيء كثير. الجماهير والفريق قادانا نحو الأمام".