سلطان بن محمد يشهد حفل جائزة الشارقة للقرآن الكريم

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة صباح أمس، وعلى مسرح الجامعة القاسمية حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الـ 19، والذي يقام بتنظيم من مؤسسة القرآن الكريم والسنة.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة سلطان مطر بن دلموك حيث قال فيها: «يشرفني بداية أن أتقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببالغ الشكر والتقدير والامتنان على دعم سموه لمؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة ورعايتها حتى غدت من المؤسسات الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى تعليماً وحفظاً وتجويداً، ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمؤسسة نرحب بسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، على تشريفنا بحضوره الكريم لتكريم الفائزين بمسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها 19 لعام 1436 هجرية الموافق لعام 2015 ميلادية، والتي تنظمها مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة».

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة أن من أهداف المؤسسة بناء جيل قرآني يمثل القرآن الكريم قولاً وعملاً حتى يخرج لهذا المجتمع جيل متوازن متسق في تربيته لا يحيد عن النص قدر أنملة، عملاً بالقرآن الكريم وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح سلطان مطر بن دلموك أن المؤسسة قد سعت وعلى الدوام في تشجيع الدارسين والدارسات من خلال تحفيزهم للاستمرار في حفظ كتاب الله تعالى، لذلك خصصت جوائز محلية سنوية بالإضافة إلى هذه الجائزة الكبرى، واعتمدت لها أكثر من 2,5 مليون درهم، وهذه الجوائز هي جائزة المنطقة الوسطى وجائزة المنطقة الشرقية وجائزة الفلي الرمضانية وجائزة الماهر بالقرآن وجائزة المنشآت الإصلاحية.

وحول أعداد المشاركين في فئات وفروع الجائزة قال بن دلموك: «بلغ عددُ المسجلين في مسابقة القرآن الكريم والسنةِ النبوية في الدورة 19 على مستوى الدولة 1287 من الجنسين، وأما الذين تنافسوا على فروع الجائزة المختلفة في التصفيات الأولية سواء على مستوى الدولة أو المستوى المحلي فقد وصل عددهم 957 مشاركاً، وأجريت التصفيات الأولية لجميع المشاركين وتأهل منهم 410 مشاركين، ممن حصلوا على نسب عالية في التقييم، وقد نال الفوز 120 مشاركاً ومشاركة ولله الحمد».

ودعي بعدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي يرافقه سلطان مطر بن دلموك للتفضل لبدء مراسم تتويج الفائزين، حيث قدم سموه الدروع وشهادات التقدير للفائزين في كل من مسابقة القرآن الكريم ومسابقة السنة النبوية.

شهد الحفل كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، والدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وعبد الرحمن بن علي الجروان، ومحمد ذياب الموسى، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وجمع غفير من أصحاب الفضيلة وحفظة القرآن الكريم، ومنتسبي وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.