قرينة حاكم عجمان تفتتح معرض شموخ المجد

افتتحت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين صباح أمس معرض «شموخ المجد.. محطات وإنجازات» الذي نظمه مركز التعليم المستمر التابع لجمعية أم المؤمنين لتسليط الضوء على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة على مدى سنوات ما قبل اتحاد الإمارات وبعده في شتى المجالات وتحقيق الرفاهية والسعادة للفرد المواطن والمجتمع ومواجهة المستقبل والتحديات ومنافسة العالم في الطاقة والابتكار.

واطلعت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان على أركان وأقسام معرض شموخ المجد.. محطات وإنجازات الذي شاركت فيه المعلمات والمشرفات والدارسات بمركز التعليم المستمر التابع لجمعية أم المؤمنين والذي تضمن أقساما في الخدمات التعليمية والصحية والعمرانية قديما وحديثا وفي الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والثروة السمكية والصناعة والتجارة والسياحة.

وشاهدت قرينة صاحب السمو حاكم عجمان ما عرضته المشاركات في الركن السياسي للمعرض من ملامح للسياسة الخارجية والدبلوماسية لدولة الإمارات، إضافة إلى الصور التي تبرز أعمال وإنجازات مؤسس وباني دولة الإمارات والملهمة للمستقبل والتي سارت عليها قيادة دولة الإمارات اليوم.

وتعرفت الشيخة فاطمة كذلك على قسم الطاقة الشمسية والفضاء والطاقة البديلة في استشراف المستقبل لدولة الإمارات، إضافة إلى منجزات مركز التعليم المستمر في ركن القراءة لأهميتها في استثمار الطاقات البشرية الإبداعية.