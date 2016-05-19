سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يقدمان العزاء لأسرة الشهيد نواف النعيمي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أول من أمس واجب العزاء إلى والد وأخوة وأبناء وأسرة الشهيد نقيب طيار نواف عبدالله سالم النعيمي الذي ارتقى إلى جوار ربه؛ جراء تحطم طائرة عسكرية أثناء طلعة تدريبية، وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أمس واجب العزاء إلى والد وأخوة وأبناء وأسرة الشهيد نقيب طيار نواف عبدالله سالم النعيمي.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد ولأسرة وذوي الشهيد،

وقدم واجب العزاء إلى جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان حاكم عجمان وعدد من المسؤولين، وتقبل العزاء من الشيخ نهيان بن مبارك عدد من كبار ضباط القوات الجوية في القوات المسلحة.