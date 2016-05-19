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مقتل 28 وإصابة 30 آخرون فى انفجار سيارة مفخخة شرق مدينة مصراتة الليبية

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مقتل 28 وإصابة 30 آخرون فى انفجار سيارة مفخخة شرق مدينة مصراتة الليبية مقتل 28 وإصابة 30 آخرون فى انفجار سيارة مفخخة شرق مدينة مصراتة الليبية
لقى 28 عنصرا من قوات كتائب مصراتة الليبية مصرعهم وأصيب 30 آخرون مساء أمس الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة فى منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة .

وأكد رئيس المركز الإعلامى أحمد هدية، المكلف من غرفة العمليات العسكرية فى المنطقة بين مصراتة وسرت، فى تصريح الليلة سقوط 28 قتيلاً وجرح 30 أخرين جراء انفجار سيارة مفخخه فى منطقة الوشكة شرق مصراتة.

وقال هدية إن تنظيم "داعش" وضع السيارة فى موقع هام واستراتيجى وانفجرت السيارة بقوات عملية "البنيان المرصوص" ما نتج عنه سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح أن الحصيلة حتى الأن ليست نهائية حتى الأن، وأفراد الهندسة العسكرية يتقدمون الآن بالمنطقة للقيام بعمليات تمشيط لإزالة العبوات الناسفة والكشف عن السيارة المفخخة والألغام الأرضية التى تعرقل تقدمهم.
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