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عبد المنعم سعيد: مصر دولة شبه ديمقراطية.. ويمكنها مضاعفة دخلها خلال 3 سنوات

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عبد المنعم سعيد: مصر دولة شبه ديمقراطية.. ويمكنها مضاعفة دخلها خلال 3 سنوات عبد المنعم سعيد: مصر دولة شبه ديمقراطية.. ويمكنها مضاعفة دخلها خلال 3 سنوات
قال الدكتور عبد المنعم سعيد الباحث والمفكر السياسى، إن الديمقراطية تأتى لتحديد الأولويات ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن دولة شبه ديمقراطية.

وأضاف "سعيد"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك 84 دولة بالعالم تتمتع بالديمقراطية ومهمة مجلس النواب هى دفع البلد للتنمية، لافتاً إلى أن :"البرلمان هو الأعلى من حيث نسب التعليم، وبه 68% من البرلمانيين خريجين جامعة"، موضحا أنه عاصر مرحلة كان بها نواب لا يجيدون القراءة والكتابة فى السابق"، مؤكداً أن مصر الآن أقرب للديمقراطية من أى وقت مضى.

وأكد أن مصر يمكنها مضاعفة الدخل القومى فى ثلاثة سنوات بفضل استغلال كفاءات المؤسسات، مضيفاً: " هناك مشاكل تاريخية تراكمت، والأمر يتطلب البدء فى عملية الإصلاح بسرعة أكبر".

وأبدى "سعيد"، عدم ارتياحه من تصريح الرئيس "مصر شبه دولة"، قائلاً: "مش مستريح للتعبير لأنه ربما يختلط مع تعبيرات اخرى غير لطيفة، ولكن يكشف حقيقة أن الدولة غير مكتملة بسبب الخلل الكبير الموجود بها..والأمر يحتاج اكتمال وشرحه للناس، ولا يجب ان تقال فى جملة واحدة".

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