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كرة يد – الزمالك لـ في الجول: نسعى لإثناء ممدوح هاشم عن الاحتراف في فرنسا

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كرة يد – الزمالك لـ في الجول: نسعى لإثناء ممدوح هاشم عن الاحتراف في فرنسا كرة يد – الزمالك لـ في الجول: نسعى لإثناء ممدوح هاشم عن الاحتراف في فرنسا

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني لفريق كرة اليد لإثناء محمد ممدوح هاشم لاعب الدائرة عن الاحتراف في فرنسا.

ووقع هاشم لفريق إكس آن بروفنس أحد أندية الدوري الفرنسي الذي أعلن رسميا عن الصفقة عبر موقعه بداية من يوليو المقبل.

وقال حمادة الروبي المدرب المساعد لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة مرتضى منصور رئيس النادي بتقديم عرض لمحمد ممدوح هاشم لإثنائه عن الاحتراف".

وأضاف "نرغب في الاستمرار على ما بدأناه والحفاظ على قوام الفريق".

وأشار "سنتحدث مع هاشم خلال الفترة المقبلة على إلغاء فكرة الاحتراف والبقاء مع الزمالك، وبالطبع نتمنى استمراره لكن القرار ملكه".

وانتهى عقد هاشم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري الذي توج فيه بأربع بطولات وهي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ثم الدوري المصري وكأس وكأس الكؤوس الإفريقية.

وأجرى FilGoal.com حوارا سابقا مع هاشم حول رحلته الاحترافية.

حوار في الجول – ممدوح هاشم: هذه آخر فرصة لاحترافي.. ولن أرحل قبل تتويج الزمالك بالسوبر وإفريقيا

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