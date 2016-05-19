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باسم مرسي: سأرفض عرض الأهلي حتى لو سألعب مجانا في الزمالك

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باسم مرسي: سأرفض عرض الأهلي حتى لو سألعب مجانا في الزمالك باسم مرسي: سأرفض عرض الأهلي حتى لو سألعب مجانا في الزمالك

رد باسم مرسي مهاجم الزمالك حول إمكانية الموافقة على عرض للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بتصريحات حاسمة.

وقال مهاجم الزمالك: "مستعد لتجديد عقدي مع الزمالك مجانًا، لو جاءني عرض من النادي الأهلي في نفس التوقيت".

وأضاف: "علاقتي بالزمالك أكبر من ورقة وقلم، ومجرد توقيع، فأنا أعشق هذا النادي، وسبق أن رفضت عروض احتراف مميزة".

وواصل عبر قناة "النهار اليوم": "لست ضعيف النفس، ولن أبيع الزمالك".

وحول فرص الزمالك في التتويج بالدوري، رد: "اللقب قد يضيع من الأهلي، فالفارق بيننا مجرد مباراتين فقط".

واستطرد: "عندما كان الزمالك متفوقًا الموسم الماضي ب14 نقطة، توقع الكثيرون تعثره، أما هذا الموسم يتم الترويج لفكرة إن الأهلي عندما يتصدر لا يتنازل عن القمة".

ويرى مهاجم الزمالك أن الفريق لم يتأثر بتغيير 6 مدربين هذا الموسم، بداعي أنه توج بالدوري والكأس الموسم الماضي رغم تغيير 4 مدربين.

ويتبقى لقطبي الكرة المصرية 6 مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم.

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