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برج الميزان حظك اليوم الخميس 19 مايو

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 19 مايو برج الميزان حظك اليوم الخميس 19 مايو

برج الميزان على الصعيد المهنى..
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توترك اليوم لن يكون فى صالحك، فكل ما تفكر فيه غير صحيح، لا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليك وتعكر عليك صفو الحياة، كذلك تخلص من كل الأمور التى كانت تسبب لك القلق والتوتر فالوقت لم يعد فى صالحك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..
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ربما تكون اليوم على استعداد لمقابلة شريك الحياة الذى طالما انتظرته، كما أنه من الضرورى أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك ولا تجعل الحياة تمر هكذا دون أن تستمع بها.

على الصعيد الصحى..
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أوضاعك الصحية غير جيدة على الإطلاق، سارع وأذهب إلى الطبيب لأن الوقت لم يسمح، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى صحتك خلال الفترة الماضية وهو ما ستندم عليه من المؤكد خلال الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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أوضاعك ستتحسن كثيراً خلال الأيام المقبلة، وتحديداً على مستوى العمل، فأخيراً ستتخلص من كل الشكوك ، كذلك من المتوفع أن تكون الفترة أكثر راحة لك، أما على مستوى العائلة فكل الأزمات ستنتهى منها أخيرا.
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مصر 365

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