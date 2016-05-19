برج الجدى حظك اليوم الخميس 19 مايو

برج الجدى على الصعيد المهنى..

> ربما تكون هذه الفترة هى الاهم والأخطر فى تاريخ عملك، لا يجب أن تضيع الكثير من الوقت وتهدره فى أمور بسيطة، كما أن كل هذا سيكون له مردود جيد عليك وعلى حياتك بشكل عام، كذلك يفضل أن تبحث عن أفضل الطرق للتعامل مع المتغيرات الجديدة. برج الجدى على الصعيد العاطفى

> علاقتك بالحبيب جيدة جداً، فأنت دائماً قادر على احتواء الخلافات التى تحدث بينكما، كذلك يفضل أن تكون أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات التى حدثت له ، وذلك حتى يشعر أنك لك دور واضح فى حياته على الصعيد الصحى

> حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، كما أنه عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء فالأهمال فيها قد يعرض حياتك للتخطر، كما أنه من الضرورى الالتفات إلى حياتك بشكل عام حتى لا تندم فيما بعد. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع أن تكون الالمرحلة المقبلة هى الأفضل لك ولعائلتك على كافة المستويات، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى من شأنها أن تشعرك ببعض السعادة .

شبكةعيونالإخبارية

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