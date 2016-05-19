برج السرطان حظك اليوم الخميس 19 مايو

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

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برج السرطان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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استهتارك بالعمل سينقلب عليك اليوم، مديرك سيتخذ ضدك الكثير من الإجراءات التى يستطع من خلالها عقابك على اهمالك فى عملك خلال الفترة الماضية، اهتم أكثر بعملك ولا تدفع الأخرين إلى اتخاذ الإجراءات العنيفة ضدكعلاقتك بالحبيب جيدة، واليوم سيكون هو الأفضل على كافة المستويات، خصوصاً أنك قررت أن تتفهم ما يضايقه، كما أنه كان حريص خلال الفترة الماضية أن يكون إلى جوارك فلا يجب أن تخذله مهما كانت الاسبابيتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الأيام المقبلة، اهتم أكثر بصحتك ولا تدع الحياة تمر وأنت تضر بصحتك، عليك أن تعرف أن هذا سيكون له تأثير سئ على صحتك.يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات خلال الأيام المقبلة، عليك أن تتعرف كيف يمكن أن تهتم بكل الأمور العالقة حتى لا تخسر أى منهم، كما أنه من الضرورى أن تكون غلى قدر المسئولية فيما يتعلق بعملك.