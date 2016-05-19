برج العذراء حظك اليوم الخميس 19 مايو

برج العذراء على الصعيد المهنى..

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برج العذراء على الصعيد العاطفى..

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>على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك المرحلة المقبلة

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ربما يكون اليوم غير مناسب للتحدث مع مديرك فى العمل فيما يزعجك من جانب زملائك، حاول أن تتعامل مع الأمور بحكمة، ولا تدع المدير يشعر بأنك غير قادر على التعامل مع الأزمات، فتجاوزك لهذه الأزمة سيجعل مديرك يقدرك أكثر سابق.اليوم سيكون هناك لقاء قريب مع الحبيب، كما أن هذا اللقاء سيشهد الكثير من التغيرات التى تكون سبباً فى تحسين علاقتكما خلال الفترة المقبلة، كما أنك ستكون قادر خلال هذه المقابلة على التعامل مع الأمور بحكمة أكثر من المعتاد.الحصول على إجازة سريعة من العمل والاسترخاء، أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء خلال الفترة المقبلة،عليك كذلك أن تقوم بعمل التحاليل التى من شأنها أن تطمئنك على صحتك.أوضاعك فى طريقها للتحسن، كما أن كل المخاوف التى كانت تحاصرك بشأن عائلتك عليك أن تعرف كيف يمكن أن تتخلص منها خلال الفترة المقبلة.