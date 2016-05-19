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برج القوس حظك اليوم الخميس 19 مايو

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برج القوس حظك اليوم الخميس 19 مايو برج القوس حظك اليوم الخميس 19 مايو

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برج القوس على الصعيد المهنى..
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ربما تكون فى الفترة الأخيرة تشعر بالتقصير من جانب العمل، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذا سيمر بهدوء وقت أن تعود للعمل بشكل طبيبعى، لا تحاول تأنيب نفسك أكثر من ذلك، كما أن أوضاعك بشكل عام مستقرة

برج القوس على الصعيد العاطفى
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علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أنكما حريصان على التواصل مع بعضكما البعض بطريقة أكثر ذكاءاً، كذلك يجب أن تهتم لبكل التفاصيل الخاصة بكما، حتى لا تتعرض علاقتكما لأى أزمة.

على الصعيد الصحى ..
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أوضاعك الصحية غير مستقرة، حاول التواصل مع الطبيب الخاص بك فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تشعر بأى احباط، كذلك عليك أن تكون أكثر هدوءاً لأن العصبية تؤثر على صحتك سلباً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأوضاع المادية الخاصة بك ستتحسن كثيراً، كما أنك ستشعر أكثر بالراحة.
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مصر 365

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