مدير عام صندوق دعم المكتبات يزور مكتبة مصر بالوادى الجديد

تفقد السفير رضا الطائفى مدير عام صندوق دعم مكنبات مصر العامة على مستوى الجمهورية والذى يزور محافة الوادى الجديد مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد حيث شهاد الطائفى منشأت المكتبة على الطبيعة.

وتأتى زياره مدير دعم المكتبات للوادى الجديد للوقوف على أنشطة المكتبة الصيفية وكيفية دعم المكتبة ماليا من حيث التجهيزات الفنية المطلوبة وكذلك الإستماع لمطالب العاملين بالمكتبة .

كما تم خلال الزياره عرض داتا شو لإنشطة المكتبه خلال الفترة الماضية والحالية ،ما إستمع السفير لشرح مدير عام المكتبة إبراهيم خليل والذى رافق مدير دعم صندوق المكتبات خلال الجولة التفقدية داخل المكتبة.

من جانبة أوضح السفير الطائفى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جولة لمكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية وأنه سوف يعقد لقاء مع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد لدراسة كيفية دعم المكتبة .‏

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