كيف ترد نادين نسيب نجيم على اتهامها بالرجعية؟

بيروت_ هيام بنوت

بسلسلة من التغريدات ردت نادين نسيب نجيم على الحملة التي طالتها بعد إنتشار مقطع فيديو لها، من مقابلة أجرتها قبل أربع سنوات في برنامج "ناس وناس" وصلت إلى حد اتهامها بالرجعية.

نادين نسيب نجيم كتبت "أعداء الاخلاق كتار مش بس اعداء النجاح مع الأسف الفساد يعم عقول البشر ويصنفني بالخلف لأنني اريد تربية ابنتي على المبادء كل واحد بيحكي يأصلو" .

وأضافت في تغريدة ثانية " التعليقات المسيئة جاية من ناس مستواها يخليني خاف على ولادي وخاصة بنتي أكتر من هيك بكتير! عايشين غابو وبيحكوا باللحرية والعلاقات. يطالبون بالمساواة في العلاقات الغرامية تحت شعار الحرية! وتاركين كل مشاكل الدنيي ومركزين وأخد على خاطرن ليش بنتي لأ وإلني اي . قمة الفساد".

وكان قد إنتشر مقطع الفيديو الذي تقول فيه نادين في المقابلة أنها ضد طرح مسألة مساواة المرأة بالرجل ، كما قالت إنها تسمح لابنها بإقامة علاقات غرامية بعمر الـ 18 لأنه رجل وإذا لم يعش حياته فسيخون زوجته، كما قالت إن الرجل يجب الا يتزوج في سن مبكرة، موضحة "هيدا صبي ولا يعيبه شيء وهو لن ينضج وستبقى شخصيته ضعيفة إذا لم يقم بعلاقات غرامية".

كما علقت نادين نجيم على "إنستغرام" بجملة "رهيبة شو حلوة" وذلك على عبارة نشرتها على صفحتها الرسمية تقول" إذا رماك احدهم بكلام جارح فارمه بالورود .. مع المزهرية طبعاً! والطاولة إذا قدرت".