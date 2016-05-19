هنري كافل ينفصل عن حبيبته

انفصل النجم البريطاني الشهير هنري كافل Henry Cavill عن حبيبته تارا كينغ Tara King بعد أقلّ من عام على علاقتهما.

واتفق الممثل البالغ من العمر 33 عاماً مع تارا البالغة من العمر 19 عاماً على أن يحافظا على علاقة صداقة جيدة بينهما، لكن على ما يبدو فإنّ تارا تشعر بحزن شديد بعد الانفصال، إذ إنها كانت تعتبره "حبّ حياتها".

يشار إلى أن كافل وتارا التقيا العام الماضي، وأعلنا بدء علاقتهما في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

يُذكر أن أحدث أعمال كافل كان فيلم Superman vs Batman، الذي شارك في بطولته مع الممثل العالمي بن أفليك Ben Affleck.

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