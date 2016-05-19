صورة جديدة لحفيدتيّ كاظم الساهر

كشف الفنان كاظم الساهر عن صورة جديدة لحفيدتيه سنا وآية، وهما تطلان برأسيهما الصغيرين من السيارة.

كاظم نشر الصورة على "إنستقرام"، كما يفعل دائماً، حيث يحرص على تزويد "الفانز" بصور جديدة لحفيدتيه الجمليتين، اللتين تحظيان بمحبة وإعجاب الناس.

كاظم الساهر طرح قبل يومين أغنية جديدة بعنوان "الأمل" من أشعار حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، يدعو فيها الأمةَ العربية للتسلح بالامل واستعادة دورها الحضاري.

وقد سجل القصيدة في استوديوهات غولدن ستار دبي، وهي من ألحان خالد ناصر وإشراف الشاعر علي الخوار.