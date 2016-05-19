بالصور: حميد الشاعري يحتفل بتخرج ابنته .. نبيلة كبرت فجأة!

احتفل المطرب الليبي حميد الشاعري بتخرج ابنته نبيلة في الثانوية العامة، وأعلن قرب التحاقها بإحدى الجامعات الأمريكية، تاركاً لها حرية اختيار مجال التخصّص، في وقت رفض التعليق على تعليقات جمهوره حول احترافها الغناء، حين نشر لها مؤخراً مقطعاً مصوراً وهي تقدّم إحدى أغنياته القديمة، واكتفى بالإشارة إلى أنّ التسجيل قديم.

حميد شارك المقرّبين منه، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، صورة له مع ابنته نبيلة في حفل تخرجها، فظنّ الجميع أنّها تخرجت في الجامعة، خصوصاً أنها بدت أكبر وأجمل بكثير من صورها القديمة. ولكنّ جدها لوالدتها أكّد أن الحفل من مدرستها الثانوية، حيث تدرس وفقاً للمنهج الدولي، وأكد أن نبيلة ستلتحق بإحدى الجامعات الأمريكية.

يذكر أن حميد يهتم دوماً بنشر صور آخر العنقود ابنته الصغرى نورا، ويبدو أنّها تلازمه دوماً. ولكنه في هذه المرة قرّر نشر صور نبيلة الكبرى، وتلقى المئات من التعليقات المهنئة بالنجاح وأمنيات التوفيق والزواج للعروسة الصغيرة، مع تعليقات أخرى تتعجب من الزمن الذي مرّ سريعاً.

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