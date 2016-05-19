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بالفيديو.."على هوى مصر" يعرض مأساة أسرة تعيش بمركب وتستغيث لعلاج ابنتها

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بالفيديو.."على هوى مصر" يعرض مأساة أسرة تعيش بمركب وتستغيث لعلاج ابنتها بالفيديو.."على هوى مصر" يعرض مأساة أسرة تعيش بمركب وتستغيث لعلاج ابنتها
عرض برنامج "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح، على فضائية "النهار"، مأساة لمواطن يعيش حياته بمركب صيد، مع زوجته وابنته المصابة بضمور فى المخ، فى ظل عجزهم عن علاجها أو توفير الأموال للحصول على مسكن.

وناشد المواطن المسئولين والدولة بالتدخل وإنقاذه من تلك المعاناة الصعبة، بتوفير شقة وعلاج ابنته المريضة والمصابة بضمور فى المخ، مضيفاً :"أكنا وشربنا ونومنا فى هذا المركب.. البطاطين والمطبخ فى هذا المركب الصغير..نحن عاجزون عن توفير مأوى"، مستطرداً:" إحنا مقصرين فى علاجها لأننا لا نملك فلوس العلاج".

من جانبها قالت والدة الطفلة: "بنتى لديها ضمور فى المخ ونفسنا تتعالج..ذهبنا بها للعديد من المستشفيات وهى بحاجة لعملية زرع نخاع، كما أصيبت بالتشنج بسبب عجزنا عن توفير الدواء".


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