باسم مرسى: أفضل اللعب فى الزمالك "مجاناً" عن الانتقال للأهلى

أكد باسم مرسى مهاجم الزمالك، أنه لم يتلقى مفاوضات من مسئولى الأبيض لتجديد عقده، حتى الآن، موضحاً أنه مازال لاعباً بالقلعة البيضاء، ولا يهتم بأمر التجديد من عدمه.

أضاف باسم، أنه إذا تلقى مفاوضات من النادى الأهلى بمقابل مادى ضخم، وعرض عليه مسئولى الزمالك التجديد "مجاناً" أكد أنه سيوافق على التجديد وعدم الإنتقال للقلعة الحمراء، قائلاً: "الزمالك عمل اسم باسم مرسى، وعمرى ما هتأخر عليه، وأنا مش لاعب مادى علشان أدور على الفلوس، ولو كنت كده كان زمانى وافقت على عروض ضخمة كتير الفترة الماضية، وعندى استعداد اللعب للزمالك مجاناً".

أوضح مهاجم الأبيض، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار اليوم" أنه ليس على خلاف دائم مع مرتضى منصور رئيس النادى، وأن كل ما يروج مجرد "تضخيم للأمور"، مستدلاً على ذلك بمشاركة رئيس النادى الأيام الماضية فى مباراة تنس طاولة، مؤكداً أن الخلافات التى تحدث "طبيعية" وتحدث مع جميع اللاعبين، إلا أن البعض يُصلت الضوء عليه فقط.

بالفيديو والصور.. مباراة تنس طاولة بين مرتضى منصور وباسم مرسى

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