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ضبط 174 ألف قرص مخدر داخل منزل عامل بمنشأة ناصر

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ضبط 174 ألف قرص مخدر داخل منزل عامل بمنشأة ناصر ضبط 174 ألف قرص مخدر داخل منزل عامل بمنشأة ناصر
تمكن الرائد عمر زيدان معاون مباحث قسم منشأة ناصر من ضبط عامل بحوزته 174 ألف قرص مخدر داخل منزله.

والبداية كانت بتلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر معلومات تفيد اتخاذ المتهم "كريم ا" محل إطارات كستار لإبعاد الأمن عنه فى نشاطه الأجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه فى مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة، وتم إخطار اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، فأمر بسرعة القبض على المتهم.

وانتقلت قوة أمنية من رجال المباحث لمكان شقة المتهم، وبمداهمتها عثر بداخلها على 174 ألف قرص مخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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