النيابة تصرح بدفن جثث ثلاث أطفال أشقاء ضحايا حريق بـ 6 أكتوبر

صرحت نيابة ثان أكتوبر بدفن جثث 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم فى حريق اندلع فى غرفتهم، كما أمرت بإنتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.

وكان العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر قد تلقى بلاغاً بنشوب حريق فى غرفة بإحدى العقارات التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر ووفاة 3 أطفال.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد أحمد البيلى مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن النيران اشتعلت بغرفة أسفل عقار ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء يبلغ أحدهم من العمر 4 سنوات والثانى سنتين والثالث سنة.

وكشفت التحريات أن والدى الأطفال توجها للعمل وتركوهم بالغرفة فاشتعلت النيران ولقوا مصرعهم، وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة للمعاينة وباشرت التحقيق.

مصرع 3 أطفال أشقاء فى حريق "بدروم" عقار بـ6 أكتوبر

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