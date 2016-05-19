النيابة تصرح بدفن جثث ثلاث أطفال أشقاء ضحايا حريق بـ 6 أكتوبر

صرحت نيابة ثان أكتوبر بدفن جثث 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم فى حريق اندلع فى غرفتهم، كما أمرت بإنتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر قد تلقى بلاغاً بنشوب حريق فى غرفة بإحدى العقارات التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر ووفاة 3 أطفال.
وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد أحمد البيلى مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن النيران اشتعلت بغرفة أسفل عقار ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء يبلغ أحدهم من العمر 4 سنوات والثانى سنتين والثالث سنة.
وكشفت التحريات أن والدى الأطفال توجها للعمل وتركوهم بالغرفة فاشتعلت النيران ولقوا مصرعهم، وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة للمعاينة وباشرت التحقيق.