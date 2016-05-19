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أستاذ أمراض الدم: مضادات الفطريات "الرخيصة" ليست فعالة فى عمليات زراعة النخاع

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أستاذ أمراض الدم: مضادات الفطريات "الرخيصة" ليست فعالة فى عمليات زراعة النخاع أستاذ أمراض الدم: مضادات الفطريات "الرخيصة" ليست فعالة فى عمليات زراعة النخاع
قال الدكتور محمد موسى، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع كلية طب عين شمس، إن أدوية مضادات الفطريات منها "الغالى" و"الرخيص"، لكنه نصح باستخدام الأنواع الغالية لأنها الأكثر فعالية، على حد قوله.

وقال الدكتور محمد: "لا يستطيع أحد أن ينكر أن الجانب الاقتصادى أحد العوامل الرئيسية التى تدخل فى علاج مرضى أمراض الدم وزرع النخاع، مضيفا: "تعد الأدوية المضادة للفطريات من الخطوات المهمة فى علاج مرضى أمراض الدم، ومن يحتاجون إلى زراعة النخاع".

وتابع د. محمد: "يعانى مرضى أمراض الدم ومن يريدون زراعة النخاع من ضعف المناعة، ما يصيبهم بالتهابات ميكروبية والتهابات فطرية متكررة ويحتاجون تناول أدوية باستمرار حتى تحميهم من هذه الفطريات".

وأضاف د. محمد: "الأدوية المضادة للفطريات والبكتيريا رخيصة الثمن غير فعالة، فى المقابل فالدواء غالى الثمن ذو فاعلية أكيدة"، متابعا: "بالتجربة اتضح لنا أن الدواء غالى الثمن تكلفته أرخص من الدواء الرخيص، نظرا لقلة الآثار الجانبية الكثيرة والتى تستهلك تكلفة عالية لعلاجها".


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