الجيش اللبنانى يفجر قنبلة يدوية عثر عليها فى صيدا

فجر الجيش اللبنانى قنبلة يدوية عثر عند كورنيش مدينة صيدا بجنوب البلاد.

وإثر العثور على القنبلة، حضرت قوة من الجيش اللبنانى إلى المكان واستدعت الخبير العسكرى الذى كشف على القنبلة، فتبين أنها غير معدة للتفجير.

وبعد تعثر نقلها من المكان قامت عناصر هندسة الجيش بتفجيرها فى مكانها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات وجودها فى المنطقة.

يشار إلى أنه تم العثور أمس وفى نفس المكان على قذيفة "آر.بى. جى" غير معدة للتفجير.

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