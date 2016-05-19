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عضو حركة فتح: الفلسطينيون بالداخل والخارج يرحبون بمبادرة السيسي

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عضو حركة فتح: الفلسطينيون بالداخل والخارج يرحبون بمبادرة السيسي عضو حركة فتح: الفلسطينيون بالداخل والخارج يرحبون بمبادرة السيسي
قال حازم أبوشنب، عضو المجلس الثورى لحركة فتح، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصالحة بين الفصائل الفلسطينة مبادرة إيجابية، يفترض أن يلتقتها أغبياء السياسة فى إسرائيل – بحسب قوله.

أعرب أبو شنب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى مجدى، فى برنامج "مساء القاهرة" عن إعجابه الشديد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس التى أطلقها للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية والسلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن الفلسطينيين بوطنهم وخارجه أيضًا معجبون بالمبادرة، قائلا: "نتمنى أن ينطبع هذا الجانب الإيجابى على مجموعة القتلة الذين يحكم إسرائيل، كى يكون هناك حالة توازى وتوازن".

وأوضح أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح ، يثير لعاب أى إنسان يعمل فى مجال السياسة، متسائلا: "هل نيتياهو ذكى بأن يقبل هذه المباردة أم سيبقى غبيًا ؟" .


>- بالفيديو..خالد صلاح:دعوة السيسى للمصالحة الفلسطينية وقت إدانة حماس فى مقتل هشام بركات يؤكد كذب ادعاءات تسييس القضاء.. وعندما طرحت مصر مبادرة للسلام استجابت كل الأطراف.. وقطر لا يمكنها لعب دور القاهرة
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