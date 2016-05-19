مقتل 7 عناصر من قوات حكومة الوفاق الليبية فى تفجير سيارة مفخخة شرق طرابلس

قتل سبعة عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أمس الاربعاء، فى انفجار سيارة مفخحة، فى منطقة تشهد اشتباكات مع تنظيم داعش شرق طرابلس، بحسب ما أعلنت هذه القوات.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تنظيم داعش والتابعة لقوات حكومة الوفاق، "تفجير بسيارة مفخخة يستهدف قواتنا قرب بويرات الحسون"، القرية الواقعة على بعد نحو 60 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وأعلنت فى وقت لاحق على صفحتها فى موقع فيسبوك "وصول جثامين سبعة شهداء و20 جريحا اثر تفجير" السيارة المفخخة، واستعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى الثلاثاء السيطرة على منطقة ابو قرين الاستراتيجية على بعد نحو 70 كلم غرب قرية بويرات الحسون.

وتبعد ابو قرين حوالى 130 كلم غرب مدينة سرت الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو 2015، وعلى بعد نحو مئة كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.