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أخبار ليبيا اليوم.. مسئول ليبى: مقتل 3 ليبيين جراء إطلاق نار بالعاصمة

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أخبار ليبيا اليوم.. مسئول ليبى: مقتل 3 ليبيين جراء إطلاق نار بالعاصمة أخبار ليبيا اليوم.. مسئول ليبى: مقتل 3 ليبيين جراء إطلاق نار بالعاصمة
أكد منسق الأمن المركزى فرع جنوب طرابلس، النقيب صلاح المرغنى، مقتل 3 مواطنين، وإصابة 8 آخرين جراء أحد إطلاق أحد أفراد الحراسة أمام مصرف شمال إفريقيا، بقصر بن غشير جنوب طرابلس الرصاص فى الهواء لتفريق تدافع المواطنين على المصرف.

وقال المرغنى، فى تصريح صحفى اليوم، إن الرصاص ارتطم بواجهة المصرف وارتد على المواطنين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدًا التواصل مع مديرية أمن قصر بن غشير، التى سلمت عناصر الحراسة، وجرى التحقيق معهم على الفور وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المرغنى، أن السيولة النقدية وصلت إلى مصرف شمال أفريقيا، وكان السحب بسقف نقدى معين وحدث تدافع كبير بين المواطنين أمام مصرف.

من ناحية أخرى، تمكن أجهزة أمن ولاية الجزائر من اعتقال جزائرية لتهريب الأسلحة من ليبيا، إذ تم القبض على اثنين من الجزائريين من أعضاء الشبكة.

وقال تلفزيون "النهار" الجزائرى، اليوم الأربعاء، إن هذه العملية أسفرت عن حجز 22 بندقية من طراز طماجنوم" و"كوبال"، بالإضافة إلى 3 بنادق صيد وكميات كبيرة من الذخيرة، مشيرا إلى أن أمن العاصمة طارد الشبكة الليبية على محور بئر العاتر فى وادى سوف، فى حين انطلقت التحريات من المنطقة الصناعية بوادى السمار فى العاصمة.


>- أمن طرابلس يؤكد مقتل وإصابة 11 شخصا جراء إطلاق حارس أمن الرصاص فى الهواء
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