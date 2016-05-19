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برج الأسد حظك اليوم الخميس 19 مايو

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 19 مايو برج الأسد حظك اليوم الخميس 19 مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى..
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أنت اليوم قادر على تحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه اليوم مناسب جداً للتركيز على هذه المهام التى كانت تتطلب منك العمل بشكل جيد، كما أن هناك وقت لتحقيق ما يريده مديرك منك، وهو ما سيكون له تأثير جيد على علاقتك به فلا تأجل العمل.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..
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شريكك غير قادر على التفاهم معك، الاستماع إليه هو الحل الأمثل للتخلص من كافة الأزمات التى نشأت بينكما فى الفترة الأخيرة، عليك كذلك أن تتعامل معه بطريقة أكثر احتراما من ذلك، فهو يرى أنك لا تهتم بعمله ولا بكل التفاصيل الخاصة به، وهو ما يزعجه كثيراً.

على الصعيد الصحى..
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أوضاعك الصحية هى الأفضل الآن، كما أنه من الممكن أن يكون لهذا تأثير فى الأيام المقبلة، حاول أن تتخلص من كافة الضغوط التى تتتعرض لها، كما أنه من المتوقع أن تشعر ببعض الضغوط بسبب عدم حصولك على إجازة طويلة خلال الأيام المقبلة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل، فقط عليك التخلص من العصبية الزائدة واتخاذ القرارات بإنفعالية، خصوصاً أن الوضع لم يعد يسمح لك بمزيد التأخير.
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مصر 365

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