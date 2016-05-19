الإسماعيلي لـ في الجول: اجتماع عاجل لبحث أزمة الفريق.. وتحديد العقوبات

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أنه سيتم عقد اجتماع عاجل يوم الخميس من أجل بحث سبب الأزمة التي يعيشها الفريق.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام اتحاد الشرطة يوم الأربعاء بهدفين دون رد في إطار الجولة 29 من الدوري المصري، ولم ينجح الدراويش في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بعدما تعادل مرة وهُزم مرتين.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا عاجلا لبحث الأزمة التي يمر بها الفريق ومعرفة أسباب حالة عدم الاتزان التي يمر بها".

وتابع"سيحضر الاجتماع خالد القماش المدير الفني للفريق ليعرض رؤيته فيما يحدث للفريق وسبل الخروج من الأزمة".

وأضاف"هناك احتمالية لفرض عقوبات مالية وإيقاف مستحقات اللاعبين لحين عودة الاستقرار والنتائج الجيدة".

وواصل"سنعرض خلال الاجتماع نتيجة التحقيقات مع اللاعبين الذين قادوا التمرد للانقطاع عن المران حتى يتم تحديد العقوبة التي ستفرض عليهم".