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تقرير - 8 أرقام مميزة تحققت بعد تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي

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تقرير - 8 أرقام مميزة تحققت بعد تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي تقرير - 8 أرقام مميزة تحققت بعد تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي

توج إشبيلية بالدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي عقب تغلبه على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأربعاء.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 8 أرقام تحققت عقب فوز الفريق الأندلسي بلقب المسابقة الأوروبية.

** إشبيلية أصبح هو أكثر الفرق تتويجا بالدوري الأوروبي بواقع خمس مرات بعدما ظفر باللقب أعوام 2006، 2007، 2014، 2015، و2016.

** أصبح الفريق الأندلسي هو أول من يتوج بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات على التوالي.

** عادل أوناي إيمري مدرب إشبيلية رقم المدير الفني الإيطالي جيوفاني تراباتوني في عدد التتويج بلقب المسابقة بواقع ثلاث مرات لكل منهما، لكن المدرب الإسباني يتفوق في تحقيقه لها على التوالي.

** توجت الأندية الإسبانية بثماني ألقاب للدوري الأوروبي من آخر 13 نسخة بواقع 5 بطولات لإشبيلية واثنين لأتليتكو مدريد ولقب وحيد لفالنسيا.

** إشبيلية لم يخسر مطلقا أي نهائي في الدوري الأوروبي بعدما تأهل له خمس مرات وفاز فيهم جميعا.

** خسر يورجن كلوب مدرب ليفربول خمس نهائيات على التوالي بواقع دوري أبطال أوروبا، كأس ألمانيا (مرتين)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان"، وأخيرا الدوري الأوروبي.

** تجاوز إشبيلية مواطنه فالنسيا في عدد التتويج بالألقاب الأوروبية بواقع خمس بطولات للفريق الأندلسي وأربعة للخفافيش، بينما يأتي ريال مدريد وبرشلونة في الصدارة بواقع 12 بطولة لكل منهما.

** استمرت الأندية الإسبانية في السيطرة على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي.

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