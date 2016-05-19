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تفحم 3 أطفال فى حريق بدروم بأكتوبر

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تفحم 3 أطفال فى حريق بدروم بأكتوبر تفحم 3 أطفال فى حريق بدروم بأكتوبر

أرشيفية-حريق

شهد الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر حادثًا مأسويًا، عقب تفحم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين الرابعة والعام ونصف بعد نشوب حريق ببدروم يسكنون به برفقة والديهم اللذين تواجدا خارج الغرفة وقت الحريق .

تلقي اللواء خالد شلبي، مدير الادارة العامة للمباحث، إخطارًا من مستشفي أكتوبر بوصول 3 أطفال يبلغون من العمر 4 أعوام وعامين ونصف وعام ونصف مصابين بحروق شديدة.

وتبين من تحريات العميد محي سلامة رئيس قطاع أكتوبر والعميد أحمد البيلي مفتش مباحث أكتوبر ثان، أن حارس عقار يقيم ببدروم برفقة أسرته وخرج وزوجته لشراء بعض احتياجاتهم فعبث أحد الأطفال بالكهرباء وحدث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال حريق بالبدروم ما أدى إلى مصرع 3 أطفال حرقًا.

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